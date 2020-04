PMDF detém 17 pessoas suspeitas de tráfico de drogas

PUBLICIDADE 

Neste fim de semana, a Polícia Militar (PMDF) prendeu 15 homens suspeitos de tráfico de drogas em várias regiões administrativas. Também foram detidos dois adolescentes. Confira detalhes das ações realizadas no sábado (11) e no domingo (12).

Sábado

Por volta de 16h, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, um adolescente de 16 anos foi apreendido após aparecer em filmagens da PMDF vendendo drogas. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Um homem de 25 anos foi preso e levado à 5ª Delegacia de Polícia (área central).

Às 17h20, um homem foi preso com uma porção de crack, uma balança de precisão e R$ 133 em espécie na QR 320 de Samambaia.

20 minutos depois, novamente na Rodoviária do Plano Piloto, um adolescente de 13 anos foi filmado realizando venda de drogas. Ele foi encontrado com uma porção de maconha e levado à DCA em seguida.

Às 18h, dois homens de 21 anos foram presos na QR 310, em Santa Maria, com 150 gramas de maconha e R$ 261 em espécie. A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Gama).

Uma hora depois, novamente na Rodoviária do Plano, um homem de 26 foi visto pelas câmeras vendendo drogas e acabou preso em seguida. A 5ª DP (área central) registrou o caso.

No fim da noite, por volta de 23h30, um homem de 21 anos foi preso no Residencial do Bosque, em São Sebastião, com 12 porções de cocaína fracionadas em saquinhos. A ocorrência foi registrada na 30ª DP (São Sebastião).

Domingo

Na madrugada de domingo (13), por volta de 2h30, dois homens de 27 e um de 37 anos foram presos no Trecho 17 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Com eles foram apreendidos porções de maconha, três celulares, vários maços de cigarros. A 1ª DP (Asa Sul) registrou a ocorrência.

Já durante a tarde, às 16h, cinco homens (18, 22, 23 e 26 anos) foram presos no Conjunto 9 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), na Cidade do Automóvel. Com eles, foi apreendido um tijolo de maconha, uma balança de precisão e R$ 600,00.

Às 19h20, um homem de 18 anos foi preso com quatro porções de cocaína, uma pedra de cocaína de 30g, quatro selos de LSD e R$ 560,65 em espécie. O local não foi especificado pela PMDF, mas a ocorrência foi registrada na 16ª DP (Planaltina).