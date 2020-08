PMDF descobre grande desmanche de carros na Estrutural

PUBLICIDADE

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, nesta terça-feira (11), uma casa que era usada como desmanche de veículos, na Cidade Estrutural (DF). Os militares foram avisados que um veículo furtado estava dentro de um lote na Rua 01 do Setor Santa Luzia.

Ao chegarem no local da denúncia, os policiais avistaram o carro saindo do lote. Foi feito o acompanhamento com a viatura e o condutor foi abordado. Dentro do carro foram encontrados aparelhos de som automotivo e peças de outros carros.

Mais três carros desmontados estavam dentro do lote, todos de procedência duvidosa. O homem que dirigia o veículo roubado foi detido e levado para a 1ª DP. O proprietário de um dos carros compareceu na delegacia. O suspeito foi autuado por furto e receptação de veículo.