PMDF conta com ajuda de moradores e apreende arma em Samambaia

João Paulo de Brito

[email protected]

Um homem de 25 anos foi preso com uma arma após abordagem da Polícia Militar, na noite do último sábado (30), em Samambaia.

O Grupo Tático Operacional (GTOP31) recebeu um denúncia referente a um homem estar portando uma pistola 938, munições e drogas na porta de casa, na QR 511 havia um homem com arma e drogas . Quando a equipe chegou ao endereço encontraram o homem, sua mãe e o padrasto. Ao verem a viatura todos ficaram nervosos.

Ao abordá-los, sua mãe autorizou que os policiais fossem ao quarto do jovem. No armário foi encontrado uma com uma munição calibre.380.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido com as armas para a 26ª Delegacia de Polícia.