PMDF: confira as principais ocorrências na noite de terça (17)

Posse de armas e tráfico de drogas

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (17), em São Sebastião, suspeito de circular de carro pela cidade portando drogas e uma arma. Os policiais foram até a casa dele e encontraram um controle de portão automático. Quando acionado, o equipamento abriu o portões de uma casa vizinha. Lá, foi encontrado o veículo com um revólver calibre 38, cinco munições, 300g de maconha, uma balança de precisão, um taser e R$ 1.284 em espécie.

Roubo e tiros

No fim da noite de terça (17), a Polícia Militar (PMDF) recuperou um carro que estaria envolvido em um roubo no Sol Nascente. Usando o veículo, três homens teriam invadido uma casa e roubado duas TVs e dois celulares. Na fuga, eles atiraram contra as vítimas, diz a ocorrência. O automóvel foi encontrado abandonado, próximo a residência de um dos suspeitos. Ninguém foi preso.

Carros furtados

Ainda no Sol Nascente, militares recuperaram dois carros furtados. Os veículos Chevrolet S10 e Chevrolet Blazer foram roubados no dia 13 de março, em Ceilândia, e encontrados na noite de terça (17), em uma casa no setor habitacional. A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) registrou a ocorrência. Ninguém foi preso.

Foragido por tentativa de latrocínio

Um adolescente foragido da Justiça pelo ato infracional análogo à tentativa de latrocínio foi preso em Samambaia, na quadra 309. O menor foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Porções de maconha

Por fim, também na noite de terça (17), dois jovens foram vistos correndo para um comércio ao perceberem a presença de uma viatura. Próximo a eles, foram encontradas algumas porções de maconha. Um dos rapazes, que é menor de idade, assumiu a propriedade e foi levado à DCA.