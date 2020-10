PMDF compra três embarcações

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) realizou a compra de três embarcações militares. A transação foi publicada no Diário Oficial (DODF) nesta terça-feira (27).

Os veículos são da marca Highfield/Stark Marine, modelo Patrol 600, de casco semirrígido. O valor da compra é de R$ 631 mil (R$ 631.663,53).

As novas embarcações devem ser usadas em ocorrências no Lago Paranoá. No início do mês, foram registrados dois óbitos por afogamento no local.