PMDF compra mais de 100 motos para ajudar no patrulhamento

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) adquiriu 112 novas motos para fazer patrulhamento. As principais características dos novos veículos, marca Triumph, modelo 800 xcx, são o motor mais potente e a capacidade para carregar até dois policiais equipados com armamento pesado. “Vamos ganhar mais agilidade e segurança. Principalmente, se estivermos em dupla”, explica o comandante do Policiamento de Trânsito (CPTran), coronel Souza Oliveira.

Com investimento de R$ 6,4 milhões, as máquinas ajudarão a corporação em operações específicas de rodovias, escoltas e situações críticas, como perseguições a criminosos. O coronel explica que os novos modelos são capazes de carregar até duas vezes mais peso que as motos de porte menor, utilizadas no patrulhamento ostensivo das cidades. “Elas têm amortecedores e suspensão diferenciada. O que facilita o trânsito em diferentes tipos de terreno”, completa.

O coronel conta que as novas motocicletas são as primeiras da corporação com segurança suficiente para perseguições em alta velocidade. “Sobem com mais facilidade em calçadas, têm ABS, controle de tração e chega a 160 km/h em um tempo curto”, detalha.

Para pilotar as motos de 800 cilindradas, os policiais militares passam por curso específico de formação no CPTran. “Estamos selecionando policiais que já têm habilitação categoria A e que já estavam bem habituados as 250 cilindradas para preparação e treinamento”, explica o coronel.

Os veículos deverão ser distribuídos para os Batalhões de Trânsito (BPTrans); de Polícia Rodoviária (BPRV); e o de Motopatrulhamento Tático (BMT).

Reforço

Além dos veículos de 800 cilindradas, a PMDF também comprou mais 200 novas motos de 250 cilindradas. Ao custo de R$ 4,7 milhões, elas vão reforçar o policiamento ostensivo nas quadras residenciais e comerciais de todas as 33 regiões administrativas do DF.

“Aos poucos estamos renovando a frota e, colocando mais policiais circulando nas ruas”, afirma o coronel Souza Oliveira. Os motociclos são da marca Yamaha e já estão devidamente equipadas com hotligth (sirene e luminoso).

Com informações da Agência Brasília