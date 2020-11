PMDF combate venda de celulares roubados na Rodoviária

PUBLICIDADE

Os policiais militares do 6º Batalhão prenderam três homens por receptação e apreensão de bens irregulares na plataforma superior da Rodoviária de Brasília, às 17h50, desse sábado (14).

A equipe do Grupo Tático Motociclístico (GTM 26) recebeu a informação da inteligência do 1º Comando de Policiamento Regional (1º CPR) sobre um possível comercio ilegal de telefones celulares por ambulantes na Rodoviária.

No local, os policiais abordaram três suspeitos e com eles foram encontrados dois aparelhos com restrições na ANATEL e um celular registrado como furtado, no dia 31/10/2020, nas proximidades do estabelecimento comercial Posto da Torre.

Os três detidos, todos senegaleses, não conseguiram explicar a procedência dos objetos e foram conduzidos à 5ª Delegacia para registro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da PMDF