PMDF coíbe quase 1 mil casos de transporte pirata

A Polícia Militar (PMDF) emitiu, no ano de 2020, 998 autos de infração de trânsito referente a casos de transporte pirata no Distrito Federal. Na quinta-feira (13), os motociclistas dos Batalhões de Policiamento Rodoviário e do Batalhão de Policiamento de Trânsito intensificaram a fiscalização em São Sebastião.

Na ação em São Sebastião, foram autuados três motoristas sem habilitação. Também foram emitidos 113 autos eletrônicos, 40 manuais e dois termos circunstanciados de ocorrência (TCO).

A fiscalização no trânsito tem por objetivo retirar das ruas motoristas inabilitados, transporte pirata com excesso de passageiros e sem segurança aos usuários, entre outros tipos de infratores.