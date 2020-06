PMDF auxilia a combater incêndio em quiosque

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de policiais integrantes do Batalhão de Motopatrulhamento Tático (BMT), auxiliou nas ações de combate a um incêndio que acontecia em um quiosque na Praça do Bicalho, em Taguatinga, na noite desse domingo (31).

Os militares receberam a informação de que homem em situação de rua teria ateado fogo num colchão que logo se alastrou para um quiosque de madeira. Os Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado mas, antes da sua chegada, os policiais do BMT iniciaram o combate às chamas usando um extintor de incêndio.

Os policiais foram avisados por populares e o suspeito havia fugido antes da chegada da PMDF. Veja: