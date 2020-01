PMDF apresenta reduz crimes em Ceilândia com aumento de policiamento

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar reduziu em 7,7% os crimes contra o patrimônio e violentos letais, em Ceilândia, no ano passado em comparação com 2018. As maiores quedas foram nos roubos em comércio (30%), de veículo (14,7%) e homicídios (13,6%).

Segundo o comandante do 2º Comando de Policiamento Regional Oeste, coronel Alvino, a estratégia de manter policiais em pontos estratégicos da cidade contribuiu para a redução da criminalidade. “Executamos várias operações na cidade e mantemos viaturas no comércio para reforçar a presença policial e dá sensação de segurança aos moradores”, explica.

O coronel acrescenta que, desde o ano passado, mantém equipes específicas para patrulhar as paradas de ônibus, principalmente no começo da manhã e evitar os roubos a pedestres. “Entre 4h e 7h, essas viaturas ficam voltadas exclusivamente para atender os passageiros de ônibus”, frisa.

Na semana passada, entrou em funcionamento, em Ceilândia, a Central de Monitoramento Remoto. São 84 câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A central funciona 24 horas por dia.

Com informações da PMDF