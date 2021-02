PMDF apreende três adolescentes e prende homem com arma em quadra de futebol, na Ceilândia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem e apreendeu três adolescentes, na tarde dessa terça-feira (2), em Ceilândia. O grupo foi abordado em uma quadra de futebol e assumiu a posse de uma arma encontrada no local.

Os policiais militares do 8°Bpm receberam uma denúncia de que havia pessoas armadas durante um jogo, em uma quadra de futebol, na QNP 26. Com isso, a equipe se deslocou até o local.

Três adolescentes e um homem ficaram agitados com a chegada da viatura. As autoridades abordaram o grupo e encontraram duas porções de maconha em posse dos suspeitos. Em seguida, os militares iniciaram uma varredura nas proximidades. Embaixo de uma árvore, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições.

Os jovens assumiram a posse da arma. Eles foram conduzidos para a Delegacia da Criança e Adolescência, e o homem para 15ª Delegacia de Polícia.