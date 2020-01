PMDF apreende sete armas em apartamento na Asa Norte

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo após efetuar disparos de dentro de seu apartamento, na quadra 208, da Asa Norte, por volta das 19h, desta terça-feira (31).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) receberam a denúncia de disparo em via publica na 208 Norte. A equipe foi ao local e encontrou o solicitante, que informou o bloco e o apartamento dos disparos.

O morador foi localizado e confirmou ter dado os tiros. Dentro do apartamento foram encontradas quatro garruchas, sendo uma calibre 45 e três calibre 22. Ainda em uma propriedade do detido os policias encontraram um revólver calibre 38, um rifle calibre 22, dois rifles de ar comprimido e várias munições de diversos calibres. O homem, que não é colecionador devidamente credenciado, foi apresentado na 5ª Delegacia.

Com informações da PMDF