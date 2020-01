PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu R$ 5 mil em notas falsas na noite desta terça-feira (28). Um homem foi preso.

A polícia encontrou parte do dinheiro ao abordar um carro na QE 38 do Guará. Os militares encontraram R$ 3 mil no veículo.

Os policiais foram até a casa do motorista do veículo, no setor P Sul, em Ceilândia. Lá, foram encontrados mais R$ 2 mil em notas falsas, totalizando 5 mil reais. O suspeito também guardava uma identidade falsa e um cartão de crédito pertencente a um terceiro.

O homem foi preso em flagrante por portar moeda falsa e por falsidade ideológica.