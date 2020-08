PMDF apreende quatro armas de fogo nas últimas horas

PUBLICIDADE

Em ações espalhadas por regiões administrativas, a Polícia Militar (PMDF) apreendeu quatro armas de fogo nas últimas horas. Nove homens foram detidos.

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (14), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na altura das floriculturas. Um homem de 27 anos dirigia um Honda Civic de cor preta com três ocupantes. O quarteto demonstrou nervosismo com a presença de uma viatura e foi abordado.

Os militares encontraram uma pistola com três munições e três porções de maconha. O motorista assumiu a posse dos itens e disse que comprou a arma para realizar um acerto de contas contra um desafeto em Ceilândia. Todos foram levados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Horas depois, na quadra 210 de Santa Maria, um homem de 32 anos foi preso em flagrante após dar um tiro para o alto após sair de um bar. Perguntado, o suspeito disse que queria assustar um desafeto. Além da arma de fogo, ele tinha 18 comprimidos de rohypnol escondidos na cueca. A PMDF o conduziu à 20ª DP (Gama).

Na quadra 2 do condomínio Del Lago, no Itapoã Parque, um motociclista acionou a PMDF afirmando que havia sido ameaçado por um motorista de um Fiat Palio. Militares localizaram o veículo, e o suspeito tentou fugir. Após ser alcançado, ele foi encontrado com um quatro munições calibre .38 no bolso.

O suspeito contou aos militares que havia arremessado a arma de fogo em um matagal próximo. A equipe policial procurou e encontrou a arma. O homem foi levado à 6ª DP (Paranoá).

No Setor Leste do Gama, já na madrugada de sábado (15), militares evitaram um assalto a um motorista de aplicativo. Os policiais viram um carro com o motorista e três usuários e decidiram fazer a abordagem. Neste momento, um dos passageiros tentou esconder uma arma de fogo embaixo do banco, sem sucesso.

O dono da arma é um jovem de 19 anos. Ele e os outros dois amigos, de 18 e 30 anos, foram levados à 20ª DP (Gama). O portador do revólver ficou detido; os outros dois foram liberados.

