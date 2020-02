PMDF apreende ‘loló’ em Ceilândia e no Plano Piloto

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu litros de clorofórmio, substância conhecida como loló ou lança-perfume, no domingo (23). As apreensões foram realizadas no Plano Piloto e em Ceilândia, com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Em Ceilândia, a apreensão aconteceu por volta de 18h30, na QNM 22. O cão Drago, do BPCães, localizou sete garrafas de lança-perfume, totalizando 3,5 litros. Também foram encontradas porções de maconha e cocaína. Mais tarde, em nova busca, outros sete frascos foram encontrados. O material foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

No Plano Piloto, a apreensão foi realizada durante a intensificação do policiamento nos blocos de carnaval de rua da região central. Próximo à Praça das Fontes, um grupo foi visto jogando fora facas e entorpecentes para não serem flagrados. O conteúdo foi apreendido; ninguém foi preso.