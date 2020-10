PMDF apreende jovens que anunciavam produtos roubados na internet

PUBLICIDADE

Por volta de 19h desta terça-feira (13) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34), apreendeu quatro jovens suspeitos de revender produtos roubados em Planaltina.

As vítimas, que tinham sido roubadas na madrugada de domingo (11), informaram aos policiais que um grupo de jovens estavam vendendo os produtos roubados, às 19h desta terça-feira (13), em um posto de combustíveis na BR-020.

Os suspeitos chegaram a anunciar os objetos roubados nas redes sociais, de acordo com as vítimas. Quatro jovens foram encontrados pelos policiais no lugar indicado, com alguns produtos anunciados. Quando foram questionados sobre a procedência dos produtos, os suspeitos afirmaram que estavam vendendo a mando de outros dois jovens. Estes foram encontrados em um local próximo, um deles portava uma porção de cocaína.

O corporação foi até a casa dos jovens e encontraram 37 porções de maconha e seis munições de calibre 9mm. Os seis suspeitos foram encaminhados para a DCA, onde quatro ficaram apreendidos e dois liberados. Eles foram autuados pelos atos infracionais análogos a roubo, tráfico de drogas, receptação, uso e porte de entorpecente e posse ilegal de munição.