PMDF apreende jovem após roubo a ônibus

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu um adolescente de idade não informada na noite de terça-feira (3). O jovem foi apreendido após o registro de um roubo a um ônibus que fazia a linha Taguatinga-Águas Lindas de Goiás-GO.

As vítimas do coletivo disseram que dois jovens armados adentraram o ônibus, renderam os passageiros e levaram celulares, além do dinheiro do cobrador. Um dos adolescentes foi encontrado na QNR 01, com um celular de uma vítima.

Perguntado, o jovem disse aos policiais que os demais celulares estariam na casa de um amigo, maior de idade, que teria atuado no roubo. Na residência, foram encontrados três celulares no telhado, além de duas carteiras e uma arma falsa. As vítimas reconheceram o simulacro e disseram que ele foi usado no crime. O amigo do adolescente não estava em casa.

O adolescente, as vítimas e os bens recuperados foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2), em Taguatinga.