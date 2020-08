PMDF apreende drogas em Planaltina e na Asa Norte

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) registrou, na segunda-feira (3), três ocorrências que culminaram na apreensão de drogas. As ações ocorreram em Planaltina e na Asa Norte.

Por volta de 17h, no núcleo rural Córrego do Arrozal, os militares foram até uma chácara onde um foragido da Justiça estaria abrigado. O suspeito pulou o muro quando percebeu a presença da viatura, mas foi alcançado.

Durante a abordagem, o homem chegou a apresentar um documento falso para ocultar a identidade, mas acabou contando o verdadeiro nome tempos depois. Ele portava sementes de maconha na cueca. Na chácara onde estava escondido, havia três pés, sete mudas e centenas de sementes da droga, além de um pote com maconha desidratada.

O suspeito e o dono da chácara foram detidos e levados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Duas horas depois, no condomínio Portal do Amanhecer V, os cães Zulu Henrique e Konan, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), encontraram 11 porções de maconha enterradas em um terreno do residencial. Ninguém foi preso.

Asa Norte

Por volta de 0h, na 413 Norte, a PMDF foi acionada para uma ocorrência envolvendo dois homens. Um deles estava agitado, chorando e suando excessivamente, segundo a corporação. Ele contou aos militares que havia usado drogas e disse que o amigo era traficante.

Neste momento, o outro rapaz confessou que guardava drogas em casa. Ele permitiu que os policiais adentrassem a residência. No local, foram encontradas porções de maconha, LSD, ecstasy, cocaína, remédios tarja preta, balança de precisão e dinheiro em espécie. Os dois homens foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (área central) para registro.