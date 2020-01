PMDF apreende drogas e arma de fogo em chácara em Samambaia

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar PMDF apreendeu, na tarde de quinta-feira (30), porções de maconha e haxixe em uma chácara localizada na QR 613 de Samambaia. Os militares contaram com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Uma viatura que patrulhava a região por volta de 17h30 viu um homem correr para dentro da chácara com a mão na cintura. Ele conseguiu se perder de vista dos policiais em meio ao matagal.

Nos fundos da chácara, cães do BPCães encontraram cerca de 2kg de maconha em um balde. Dentro da residência, mais uma porção de maconha e outra de haxixe. No quintal, uma espingarda calibre 22.

Um outro homem, que estava junto do cidadão que fugiu, disse aos policiais que foi ao local para comprar maconha. Ele foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para prestar depoimento.