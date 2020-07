PMDF apreende cinco armas de fogo na noite desta terça (14)

PUBLICIDADE

Três revólveres, uma pistola e uma espingarda foram apreendidos pela Polícia Militar no início da noite desta terça-feira (14). Duas armas de fogo foram encontradas no Paranoá, uma em Samambaia, outra em São Sebastião e a última em Santa Maria.

Um jovem foi apreendido pelos policiais militares do 20º Batalhão portando um revólver calibre 38 com quatro munições, por volta das 19h30. O suspeito foi detido na quadra 31 do Paranoá e a ocorrência foi registrada na DCA.

A segunda arma apreendida no Paranoá aconteceu duas horas depois, na quadra 02 da Fazendinha. Três homens foram abordados no conjunto 24 e um deles portava uma pistola .40, com quatro munições. As partes foram conduzidas para a 6ªDP.

Em Samambaia, um homem foi detido por policiais do 11º Batalhão na QR 255, às 20h30. Ele portava um revólver calibre 38 desmuniciado. O flagrante foi registrado na 26ª DP. Uma hora depois, a Rotam prendeu um homem portando uma espingarda calibre 22 na Quadra 07 de São Sebastião. O suspeito foi encaminhado para a 30ª DP.

A última arma foi apreendida às 22h, na QR 301 de Santa Maria. Dois jovens foram abordados e com um deles foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições intactas. Ambos foram conduzidos para a DCA.

As informações são daPMDF