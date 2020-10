PMDF apreende carro usado por ladrões na Ceilândia

PUBLICIDADE

Os policiais militares do 10º Batalhão apreenderam um VW Fox e um simulacro de arma de fogo, na EQNM 2/4, por volta das 21h30, dessa quarta-feira (28).

A equipe da PMDF estava na 15ª Delegacia fazendo o registro de uma ocorrência, quando foram procurados por duas pessoas relatando que haviam acabado de ser vítimas de roubo na região. Imediatamente os policiais fizeram varreduras no local, logrando êxito em avistar o veículo, que ao perceber a presença dos policiais, tentou se evadir.

Houve então um acompanhado até a QNM 4 onde abandonaram o veículo, jogaram um simulacro no chão, e fugiram em direções opostas, não sendo possível encontrar os suspeitos. Verificou-se que o veículo havia sido roubado no dia 25 de outubro desse ano em Valparaiso GO, e foi encaminhado para à 15ª Delegacia para restituição ao legítimo dono.

As informações são da PMDF