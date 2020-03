PMDF apreende armas no Paranoá e em Samambaia

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo entre a noite de segunda (9) e a manhã de terça-feira (10). As apreensões ocorreram no Paranoá e em Samambaia.

No Paranoá, o homem portava um revólver calibre 38 com três munições intactas, quando jogou a arma em um telhado quando viu uma viatura. O caso ocorreu no conjunto J da quadra 8, por volta de 21h30. Os policiais recolheram o objeto e levaram o suspeito à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Em Samambaia, por volta de 1h desta terça (10), duas pessoas foram vistas em atitude suspeita na QR 516. Um deles tentou fugir, mas foi alcançado. Com eles, os militares encontraram cerca de 200 gramas de cocaína, 200 gramas de crack, papel para embalagem, uma balança de precisão e uma arma caseira calibre 12 com uma munição deflagrada. A dupla foi levada à 26ª DP (Samambaia Norte).