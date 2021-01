PMDF apreende armas em várias regiões da capital

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu armas em ocorrências registradas em várias regiões da capital federal nas últimas horas. Entre armas brancas e de fogo, foram seis apreensões. Seis pessoas foram presas.

Por volta de 19h de sexta-feira (22), uma vítima procurou policiais e disse que um homem havia levado seu celular e relógio no banheiro da estação central do Metrô-DF, na Rodoviária do Plano Piloto. O suspeito foi encontrado em seguida. Ele estava com os objetos roubados e com uma faca. Ele foi preso em flagrante e levado à 5ª Delegacia de Polícia (área central).

Às 21h, na QNM 10, em Ceilândia, dois homens foram presos suspeitos de atirar em via pública. A PMDF recebeu denúncia de que eles estavam circulando em uma motocicleta e efetuado alguns disparos. Policiais encontraram a moto em uma casa e obtiveram a informação de que a arma estaria no fundo do lote. Lá, militares encontraram uma pistola glock 9 mm com um kit rajada e 14 munições intactas. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Em Planaltina, também na noite de sexta (22), um homem foi preso com uma pistola de fabricação caseira e três porções de maconha em um bar no Núcleo Rural Rajadinha após denúncia anônima. Além da pistola, o suspeito portava 12 munições calibre 12 e uma faca.

No setor leste do Gama, já na madrugada de sábado (23), um homem entrou à força em uma casa e disse aos moradores que estava sendo perseguido. O suspeito atirou oito vezes de dentro da residência. Ninguém foi atingido.

Um vizinho percebeu a movimentação anormal e acionou a PMDF. Uma viatura foi ao local, e o suspeito se entregou. Um revólver calibre 38 foi apreendido, e o homem foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Também durante a madrugada, um homem foi preso após roubar uma casa no Riacho Fundo II. A vítima abordou uma viatura e contou que dois homens armados fizeram ele e a família reféns durante o assalto.

O rastreador do celular de uma das vítimas, que os homens roubaram, indicou que um dos suspeitos estava na QN 30 da mesma região. Ele foi encontrado com um revólver calibre 38 na cintura. Nas imediações, policiais conseguiram localizar uma sacola com uma TV e um videogame, pertences às vítimas.

O suspeito foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto. O outro homem que atuou no assalto está foragido.