PMDF apreende armas e drogas no fim de semana

A Polícia Militar (PMDF) atuou em diversas ocorrências neste fim de semana. Em quatro ações, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína, além de duas armas de fogo.

Por volta de 17h de domingo, em uma invasão na região da Candangolândia, a PMDF surpreendeu três pessoas que estavam fazendo uso de drogas. No local, os militares encontraram 121 pedras de crack, nove porções de maconha, uma bolsa e um celular roubados e R$ 1.254 em espécie. O trio foi levado para a delegacia.

Mais tarde, por volta de 19h, dois homens foram presos, sendo um por uso e porte de drogas e outro por tráfico de drogas. Um homem em uma moto foi abordado. Após revista, foi encontrada uma porção de cocaína.

O suspeito afirmou ter comprado a droga de um homem no bairro Vendinha, próximo a Brazlândia. Os militares foram ao local e encontraram o suspeito. Na casa, havia várias porções de maconha e R$ 1,4 mil em espécie. Ambos foram levados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Por volta de 21h, um carro roubado foi recuperado na QS 18 do Riacho Fundo II. Militares avistaram o veículo, um Fiat Uno de cor vermelha, e solicitou parada. Os suspeitos desobedeceram e empreenderam fuga. Em determinado momento, eles abandonaram o carro e fugiram a pé.

Os policiais, então, recuperaram o carro. Debaixo do banco do passageiro, foi encontrado um revólver calibre 38, possivelmente utilizado no crime. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Recanto das Emas).

Mira laser

Já na madrugada de segunda-feira (13), foi apreendida um revólver com mira laser. Militares patrulhavam a região do Arapoanga, quando encontraram dois homens correndo para dentro de uma casa. Os policiais foram ao local e encontraram 10 porções de cocaína, quatro munições, além da arma. O dono da casa foi levado à 16ª DP (Planaltina).