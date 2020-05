PMDF apreende armas e drogas em várias regiões da capital

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na noite de quinta-feira (7), diversas armas e porções de entorpecentes em ocorrências pela capital federal.

No Pólo de Modas, no Guará, por volta de 17h, os militares receberam uma denúncia de que havia um homem com som alto próximo a uma praça. O suspeito foi visto com uma porção de maconha. Em sua casa, havia outras porções da droga, além de cocaína, uma balança de precisão, caixas de anabolizantes e um revólver calibre 32. Também foram encontradas munições. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

No Incra 09, mais precisamente no setor Alexandre Gusmão, em Ceilândia, a PMDF tomou conhecimento de uma festa em um comércio da região. Militares foram ao local e, ao chegar, viram um homem correndo para

os fundos do estabelecimento. Com ele, foi encontrada uma pistola glock calibre 380, com um carregador.

Em alguns dos carros no local, foi encontrada duas pistolas 380, cerca de 400 munições, carregadores e R$ 1,2 mil em espécie. Dois homens forma presos em flagrante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Sobradinho, por volta de 21h, uma adolescente foi apreendida após a PMDF encontrar, em sua casa, 200g de crack, 20g de cocaína, 15g de maconha, uma pistola 9mm, um carregador, 20 munições intactas e um celular com restrição de roubo/furto, além de R$ 1.241,00 em espécie. A mãe da jovem autorizou entrada dos policiais. A menor assumiu ser dona de todo o material e foi levada à Delegacia da Criança e do Adolescente; a mãe e um irmão da jovem foram à 13ª DP (Sobradinho) para esclarecimentos.

Roubo a motorista de app

No Sol Nascente, já na madrugada desta sexta (8), dois homens foram presos suspeitos de roubo a um motorista de aplicativo. Eles teriam embarcado no carro na QNN 04 de Ceilândia, e um dos suspeitos teria usado o cinto de segurança para enforcar o condutor, enquanto o outro o agredia. Uma adolescente também teria participado da ação.

O homem conseguiu fugir do carro, mas acabou perdendo o veículo e o celular. Momentos depois, a PMDF encontrou o carro já no Sol Nascente. Os suspeitos passaram pelo local, e os militares encontraram a chave do carro com um deles.

Um suspeito confessou o crime e disse que o celular estava em sua casa. A adolescente foi apresentada na DCA II e os homens foram encaminhados para 15ª DP (Ceilândia Centro).