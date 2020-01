PMDF apreende armas, drogas e munições em Planaltina

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) fez diversas apreensões em Planaltina na noite de terça (14) e madrugada de quarta-feira (15). Foram capturadas armas, munições e drogas.

A primeira ocorrência foi registrada às 20h45 de terça (14), no setor Mestre D’Armas. Duas pessoas demonstraram nervosismo ao perceber a presença de uma viatura e foram abordadas. Com elas, os militares encontraram uma porção de maconha, um celular que havia sido roubado no último domingo (12) e uma munição de revólver .40.

Mais tarde, por volta de 22h50, na Vila Buritis 1, um homem jogou um objeto no chão ao ver os policiais e saiu dirigindo um Fiat Palio com três ocupantes. Os três foram abordados após ordem de parada. Os militares apreenderam um revólver calibre 38, sete munições e uma touca balaclava.

Já na madrugada, por volta de 2h, também na Vila Buritis, a PMDF foi acionada para ir em busca de um adolescente com arma de fogo. Os policiais encontraram a arma e apreenderam o menor, que chegou a apresentar resistência.

As duas primeiras ocorrências foram registradas na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina); a última, na Delegacia da Criança e do Adolescente.