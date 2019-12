PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma de fogo e dois simulacros de arma de fogo na última quinta-feira (19), em Taguatinga. As apreensões se deram em duas ocorrências.

No primeiro chamado, dois adolescentes foram apreendidos, cada um com um simulacro, por volta de 17h. Eles foram localizados na QNL 01, abordados e encontrados com o armamento. Os menores foram entregues aos responsáveis.

No segundo chamado, a PMDF recebeu informações de que um homem dirigindo um Ford Ka havia atirado para cima diversas vezes na QSC 19, por volta de 20h. No momento dos disparos, várias crianças brincavam na rua.

Abordado, o homem afirmou que havia deixado a arma em casa, mas o revólver calibre 38 foi encontrado próximo ao local, debaixo de sacos de lixo. O suspeito apresentava sintomas de embriaguez, segundo os militares. Ele foi levado à 12ª DP (Taguatinga Centro).