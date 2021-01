PMDF apreende adolescente suspeito de roubar carro em Samambaia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de roubar um carro na QR 414, em Samambaia. O jovem teria abordado o veículo na noite de quarta-feira (20).

Na ocasião, o menor e um comparsa renderam o motorista, no momento em que ele desembarcava para entrar em casa. A dupla fugiu e deixou o motorista desnorteado.

Nessa quinta-feira (21), menos de 24 horas depois, a equipe do Grupo Tático Operacional de Samambaia (Gtop 31) localizou o veículo circulando na QR 107, atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O adolescente estava próximo à sua residência. Em seguida, a mãe do menor autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foi realizada uma revista. No local, os militares encontraram 500 gramas de maconha fracionados e embalados.

O adolescente foi levado para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), em Taguatinga. De acordo com a PMDF, o comparsa dele não foi localizado.