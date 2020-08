PMDF apreende adolescente que se passava por funcionário de banco

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na quarta-feira (19), um adolescente de 17 anos que se passava por funcionário do Banco do Brasil. Os militares chegaram até ele após uma tentativa de golpe informada pela Rede de Vizinhos Protegidos, programa da PMDF onde a população participa da segurança pública junto às autoridades.

Após uma busca, o jovem foi encontrado em um carro de aplicativo na QI 17 do Lago Sul. Ele se identificou como Gustavo e disse que era correspondente do BB. Na bagagem do veículo, ele havia guardado 11 máquinas de cartão de crédito, vários crachás falsificados e cartões com nomes distintos.

Em seguida, o jovem alegou que estava trabalhando para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e que estava recebendo R$ 3 mil por semana para aplicar golpes por todo o país. A PMDF, no entanto, acredita que o valor é maior.

O adolescente estava hospedado em um hotel no Sudoeste. Lá, foram encontrados mais cartões e a verdadeira identidade do menor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).