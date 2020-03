PMDF apreende 9 armas de fogo pela capital no fim de semana

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) fez várias apreensões de armas de fogo neste fim de semana. Entre as armas apreendidas, está uma submetralhadora.

A submetralhadora foi encontrada com um jovem de 20 anos na QR 506 de Samambaia na noite de sexta-feira (28). Usando tornozeleira eletrônica, ele se deparou com policiais quando saía de casa e demonstrou nervosismo.

A arma estava na cama do rapaz, municiada, pronta para uso. Na calçada da casa, foram encontrados cinco cartuchos. Os policiais apreenderam ainda quatro carregadores e 39 cartuchos intactos. O jovem foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte)

Ceilândia

Em Ceilândia, um homem foi preso por tentativa de homicídio na noite de sexta (28). O suspeito teria baleado uma vítima na região da QNM 19/21 e fugido de carro em direção a Samambaia, mas foi alcançado pela PMDF na DF-459, próximo ao campus da Universidade de Brasília (UnB).

Dentro do carro, estava uma pistola calibre 380. Ele assumiu ter dado os disparos e foi levado à 15ª DP (Ceilândia Centro).

Em outra ocorrência, na QNN 17, também na sexta (28), dois homens jogaram armas dentro de uma lixeira quando viram uma viatura. Dentro do compartimento, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm com 13 munições intactas. No carro dos suspeitos, ainda havia mais nove munições. Ambos foram levados à 24ª DP (Setor O).

Gama e Cidade Estrutural

Já no sábado (29), Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) apreenderam duas armas de fogo. A primeira, uma espingarda calibre 22, foi encontrada no Gama por volta de 17h, e o dono foi levado à 20ª DP (Gama); a segunda arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida 40 minutos depois, na quadra 04 da Cidade Estrutural. O portador foi levado à 1ª DP (Asa Sul).

Foto: Divulgação/PMDF

Foto: Divulgação/PMDF

Armas caseiras

Também na Cidade Estrutural, na quadra 05, um homem foi encontrado com uma arma artesanal calibre 12. O suspeito também portava um celular que havia sido roubado na última segunda (24). A 1ª DP (Asa Sul) registrou a ocorrência.

Outra arma de fabricação artesanal foi apreendida. Neste domingo (29), na QR 631 de Samambaia, em região conhecida como Morro do Macaco. Duas pessoas foram abordadas e tentaram fugir, mas só uma delas conseguiu. Em uma mochila dispensada pela dupla, foi encontrada uma arma de fogo calibre 12 com dois cartuchos intactos. O homem que não conseguiu empreender fuga assumiu ser dono da arma e foi levado à 26ª DP (Samambaia Norte).

Fuga sem sucesso

Na quadra 8 do Setor O, um homem jogou longe um revólver calibre 22 e tentou correr quando foi abordado pela PMDF. O suspeito foi alcançado e preso em flagrante.

Pistola de airsoft

Na Avenida Pau Brasil, em Águas Claras, um homem de 30 anos transitava em um carro de aplicativo quando foi visto por policiais. No momento em que avisou uma viatura, o motorista parou o carro, desceu e saiu correndo. Ele disse aos militares que correu porque o passageiro estava armado.

Os policiais revistaram o passageiro e encontraram o simulacro de pistola. Tratava-se de uma arma de airsoft. Ele também portava um celular produto de roubo. Todos foram levados à 21ª DP (Taguatinga Sul).