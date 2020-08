PMDF apreende 6 toneladas de carvão transportados ilegalmente no DF

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

Na tarde desta quinta-feira (27), Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreenderam 210 sacos de carvão vegetal com aproximadamente 30 kg cada, na DF 170 km 6, entre Brazlândia e Sobradinho

A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) fazia o patrulhamento no local quando avistaram um caminhão com vários sacos em sua carroceria que aparentavam ser carvão. Ao ser indagado sobre a nota fiscal e as licenças para o transporte do carvão, o condutor disse que as possuía, mas não foram apresentadas.

Os policiais ainda pediram o apoio do BPRv, para que fosse confeccionado um auto de infração devido ao condutor não possuir habilitação.

Ele e a carga foram encaminhados à 13º Delegacia para registro.