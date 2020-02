PMDF apreende 5,5 mil carteiras de cigarro em Planaltina

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar apreendeu, na noite de segunda-feira (10), cerca de 5,5 mil carteiras de cigarro. A mercadoria estava em um veículo VW Parati, abordado na DF-345, em Planaltina.

Os policiais constataram que os cigarros são oriundos do Paraguai. O motorista do veículo contou que adquiriu o produto em Anápolis-GO e iria revender em cidades da região norte do Estado de Goiás.

Além dos cigarros, foi encontrada uma pistola calibre 380 com seis munições intactas e duas deflagradas. O motorista do veículo foi levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).