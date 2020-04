PMDF apreende 30kg de maconha em oficina de Ceilândia

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22), apreendeu 30 kg de maconha em uma oficina na QNO 16 de Ceilândia. A PMDF recebeu a denúncia de tráfico na tarde desta terça-feira (21), por volta de 15h.

Os policiais abordaram dono da oficina e um cliente. Com o mecânico, os militares encontraram uma porção de maconha e ele disse que tinha outra porção de droga e munições dentro de uma caixa de ferramentas. Lá os policiais localizaram cocaína e 10 munições calibre 32.

Enquanto faziam busca na oficina, os policiais sentiram um forte odor de maconha. Por essa razão, entraram na residência, que ficava atrás da mecânica, e encontraram 30 kg da droga e R$ 10 mil dentro de um quarto.

O dono da oficina foi encaminhado para a 24ª DP, onde foi registrado o flagrante. O Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) apoiou a busca.