PMDF acaba com tráfico de drogas perto do HRAN

Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas após ser flagrada vendendo drogas, pelas câmeras de monitoramento, na lateral do HRAN próximo ao SCN, por volta das 19h deste sábado (25).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) receberam as imagens da mulher comercializando a droga e foram ao local. com a aproximação da polícia, as drogas foram dispensadas e levadas do local. A equipe abordou um homem que havia acabado de comprar uma pedra de crack e a mulher que estava com uma porção maior da droga e R$ 57.

O Batalhão de cães auxiliou a equipe nas buscas, usando uma cadela para localizar alguma droga nas barracas estaladas em frente ao HRAN, porém foram localizados apenas objetos diversos escondidos em um bueiro no local, dois giroflex/sirene, dois detectores de metais, uma calculadora, uma faca e um carregador de celular e no meio de um troco de uma árvore foi localizado um chaveiro contendo um alarme de carro juntamente com uma chave de um veículo de marca chevrolet, produtos não relacionados à situação do tráfico.

Os policiais militares do Gtop 21 apresentaram a mulher suspeita, o usuário da substância entorpecente e os produtos não relacionados à situação do tráfico à 5ª Delegacia de Polícia, onde o homem responderá pelo uso e porte e a mulher pelo tráfico de drogas.

Com informações da PMDF