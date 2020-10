PMDF acaba com festa regada a drogas no Lago Paranoá

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) acabou com uma festa em um barco no Lago Paranoá, na noite de quinta-feira (30). Os militares foram ao local após receber denúncia de que havia drogas no local.

Quando os PMs chegaram, o barco ainda estava atracado no Setor de Clubes Sul. Alguns participantes da festa perceberam a chegada dos policiais e conseguiram jogar parte das drogas no lago. Mesmo assim, ainda foram apreendidas porções de cocaína, maconha e droga sintética.

De acordo com a PMDF, o barco foi alugado para uma festa de aniversário. O evento começaria às 22h, e o barco daria uma volta no lago.

Cerca de 40 pessoas foram abordadas, mas apenas quatro foram levadas para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). A Polícia Civil (PCDF) deve investigar o caso.