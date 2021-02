PMDF acaba com carnaval clandestino no Paranoá

PUBLICIDADE

Uma festa clandestina foi encerrada, por volta das 11h deste domingo (14), no Paranoá. Os policiais militares do 20°Bpm receberam denuncia de uma festa no Núcleo Rural Boqueirão onde havia consumo de drogas e pessoas armadas.

Os militares foram ao endereço encontraram barulho excessivo e aglomeração de muitas pessoas. A festa que se tratava de uma Rave. Inclusive havia um caminhão de som, gerador e segurança privada.

O organizador foi informado que deveria acabar com o evento. E de forma pacífica a festa foi finalizada. Não foi localizado nenhum material ilícito. Os militares ficaram no local até a saída de todos.

As informações são da PMDF