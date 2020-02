PMDF abre pregão para comprar 200 bafômetros

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá adquirir 200 novos aparelhos eletrônicos para detecção de teor alcoólico — os famosos bafômetros. Nesta terça-feira (13), a corporação publicou um pregão eletrônico para receber propostas.

Com os novos equipamentos, a PMDF quer reforçar o combate àquele motorista que comete a infração de dirigir alcoolizado. Os lances poderão ser registrados até às 14h do dia 4 de março de 2020.

O valor estipulado para o gasto com os novos bafômetros é de R$ 2.594.462,00.

O pregão está disponível no Diário Oficial (DODF). Também há mais informações sobre a licitação no site da Polícia Militar do DF e no site Compras Governamentais.