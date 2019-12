PMDF aborda homem que vendia droga na Rodoviária do Entorno

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordou, nesta terça-feira (31), um homem já conhecido pela corporação por tráfico de drogas.

Ele tem diversas passagens pela polícia pelo crime e, quando abordado, tentou fugir. Os militares correram atrás dele e, no caminho, o suspeito dispensou diversas porções das drogas que vendia.

No momento que ele foi alcançado, ainda estava com uma porção pequena de crack. Segundo a PMDF, talvez o crime não seja qualificado como tráfico pelo tamanho da porção. Policiais encontraram, além do crack, maconha e rupinol. O suspeito foi detido e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (DP).