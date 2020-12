Vídeo: PM salva bebê engasgado no Jardim Mangueiral

PUBLICIDADE

Uma operação diferenciada da Polícia Militar. No último dia 22 de dezembro um recém nascido com apenas 28 dias de vida foi salvo após se engasgar. A ocorrência aconteceu por volta das 20:30 no comércio da QC 9 no Jardim Mangueiral.

A equipe do sargento Peterson e cabo Regis, do 5º BPM, patrulhavam a região e foram acionados por um carro branco, que entrou pela contramão dando luz alta e buzinando. De acordo com os policiais, o pai da criança gritou desesperado e disse que seu filho estava morrendo sufocado.

Ao reparar que a criança estava mole e já roxa, os policiais realizaram as manobras de OVACE (Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estanho), com perda de consciência.

Após cerca de quase 2 minutos realizando o procedimento, os policiais notaram que a criança havia voltado a respirar e a pegar cor, embora ainda respirasse com dificuldade.

Os bombeiros chegaram logo em seguida e, depois de analisar a situação, tranquilizaram os pais, pois a criança já estava bem. O bebê foi conduzido ao Hospital de Base para ter um melhor diagnóstico.

PMDF/CCS