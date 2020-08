PM, PRF, Detran e DER flagram 160 motoristas embriagados no Gama

PUBLICIDADE

A operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Trânsito (Detran) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) resultou no flagrante de 160 motoristas que dirigiam embriagados no Gama, na noite de sexta-feira (22). Foram montados oito pontos de bloqueio em todas as saídas da cidade. Os policiais e agentes multaram 57 motoristas que dirigiam mesmo sendo inabilitados. Durante a operação, 47 veículos foram removidos ao depósito por estarem irregulares.

A proposta da operação batizada de Força Conjunta é manter a segurança do trânsito e prevenir acidentes. Segundo a coordenação, ela ocorrerá com regularidade em outros pontos do Distrito Federal. Segundo o comandante do Policiamento de Trânsito (CPTran), coronel Edvã de Oliveira, a união das forças de segurança é um marco e dará segurança ao trânsito do Distrito Federal. “Nosso objetivo é coibir a combinação perigosa de álcool e volante”, explica.

O diretor de fiscalização do Detran, Lúcio Lahm, acrescenta que o trabalho conjunto dá tranquilidade à população do Distrito Federal. “Com as forças trabalhando coordenadas e integradas, podemos deixar o trânsito de Brasília muito mais seguro”.

De acordo com o coordenador da PRF, Schumann, o Gama foi escolhido para ser o pioneiro no combate conjunto às infrações de trânsito devido à proximidade com as cidades goianas do Entorno.

Os coordenadores da operação montaram um centro de operações para monitorar toda a cidade. O centro deu suporte aos pontos de bloqueio e às viaturas que faziam o patrulhamento do Gama. O Batalhão de Cães também empregou os animais farejadores em busca drogas.

A medida deu mais segurança aos moradores da cidade, salvou vidas e impediu a realização de crimes, como resumiu o diretor de fiscalização do DER, Sinomar Ribeiro. “Conseguimos o objetivo de manter a segurança viária e evitar acidentes”.

O aparato policial montado chamou a atenção das pessoas. Muitos moradores agradeceram a presença das forças de segurança.

As informações são da Agência Brasília

