PM prende homem que bebia armado intimidando clientes de bar na Fercal

A Polícia Militar prendeu o homem de 52 anos que andava armado em um bar na Fercal. Ele foi detido no domingo (27) com o revólver calibre 38 na cintura. O homem bebia com os amigos e, com a arma visível, intimidava os clientes do bar.

No carro dele, os policiais militares encontraram dois cartuchos de munição deflagrados. Porém, o homem detido não informou as circunstâncias dos disparos.

Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e conduzido para a 13ª Delegacia de Polícia.