PM localiza veículo furtado no Varjão

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Através do Grupo Tático Operacional (GTOP), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou um veículo furtado na quadra 5 do Varjão.

Os militares encontraram o carro na quadra 9 da mesma região. O veículo foi devolvido ao dono. Ele foi orientado a fazer o registro na delegacia do Lago Norte.