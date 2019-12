PM é preso acusado de matar um homem e coagir testemunhas

PUBLICIDADE 

Um policial militar do DF foi preso nesta semana no Riacho Fundo II. O sargento Adailton Portela dos Santos é acusado de agredir e atirar contra Igor Ferreira Pires em uma lanchonete da região. Igor não resistiu e veio à morte.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (16). Segundo testemunhas, Adailton, o filho e uma terceira pessoa teriam espancado Igor após o jovem chamar o PM de “comédia”. Durante a agressão, o militar sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima. Após o primeiro disparo, Adailton se aproximou e atirou mais uma vez.

Na audiência de custódia, realizada na quinta (19), a juíza Flávia Pinheiro Brandão Oliveira decidiu manter Adailton preso porque, segundo a Justiça, Adailton ameaçou as testemunhas presentes na lanchonete no momento do crime. Por isso, apenas uma pessoa foi à delegacia denunciar o caso.

Segundo o delegado da 27ª DP (Recanto das Emas), Renato Vieira Damasco, responsável pelo caso, as pessoas estão amedrontadas e nenhuma quer contar o que houve. “Nenhuma queria falar. Uma delas chorou muito em seu depoimento”, diz a ata de audiência.

Além disso, a Justiça considera que a detenção “faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual”.

A Polícia Militar do DF (PMDF) não havia se pronunciado até a última atualização desta matéria.