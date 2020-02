PM aposentado percebe assalto e atira em suspeito

PUBLICIDADE 

Um homem foi baleado e preso na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Bela Vista, no Jardim Botânico. Um sargento da reserva remunerada foi o responsável pelo disparo, que acertou a clavícula do homem.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o sargento presenciou o momento em que o suspeito rendeu uma vítima e levou o celular dela. O homem viu o PM e saiu correndo, mas foi alcançado.

No momento em que foi alcançado, o suspeito apontou a arma para o sargento. Neste momento, o PM reformado atirou no ombro do rapaz. Ele foi levado ao Hospital de Base.

Há ainda um segundo suspeito de ter cometido o assalto. Ele se escondeu em meio a um matagal e, até a última atualização desta matéria, era procurado pela PMDF.