Plenário aprova indicação de Raimundo Ribeiro para presidência da Adasa

O Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira (27), em sessão extraordinária remota, a indicação do ex-deputado distrital Raimundo Ribeiro para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Agência Regulador de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa). A indicação foi aprovada com 14 votos favoráveis e as abstenções dos deputados Leandro Grass (Rede) e Júlia Lucy (Novo).

Raimundo Ribeiro foi sabatinado e aprovado pelos integrantes da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo na última sexta-feira (23). O futuro presidente da Adasa informou na ocasião que já ocupa cargo na diretoria da agência reguladora há dois e garantiu que o órgão conta atualmente com um sistema de gestão de recursos hídricos que opera em tempo real e está mais bem preparada para enfrentar uma eventual crise hídrica.

Com informações da CLDF