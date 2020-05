Plataforma do DF informa e orienta sobre covid-19

PUBLICIDADE 

Uma ferramenta criada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) vai prestar informações e orientações sobre o coronavírus para a população do Distrito Federal e entorno pelo WhatsApp e pelas redes sociais.

O projeto engloba o uso de uma assistente virtual, denominada Ana, que se comunica com os usuários por meio do número (61) 99819-6599. Ao enviar uma mensagem para ela pelo WhatsApp, os cidadãos podem fazer uma autoavaliação de sintomas antes de se dirigirem para uma unidade de saúde ou para o drive thru de testagens rápida.

Após o relato para a Ana, se o caso for considerado de atenção, de acordo com os critérios médicos definidos pelo IGESDF, o atendimento é direcionado para um analista. Nesta etapa, o usuário poderá relatar melhor a sua situação e, se for o caso, será direcionado para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua região ou para o Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

O diretor-presidente do IGESDF, Sergio Costa, explica que o fluxo foi definido por médicos e acadêmicos de medicina, e tem como foco auxiliar na autoavaliação evitando que as pessoas saiam de casa sem necessidade.

“Nossa ideia é que a disseminação da doença seja evitada. Além disso, com esse apoio, as pessoas serão orientadas de forma mais adequada ao tipo de serviço que devem procurar. Diminuindo a possibilidade de superlotação das unidades de saúde”, avalia o presidente, Sergio.

A robô Ana também fornece informações gerais sobre a covid-19, esclarecendo dúvidas sobre como a infecção pelo vírus ocorre, como se prevenir, quais os principais sintomas, se já existe uma cura, entre outras questões.

A iniciativa possui uma segunda assistente virtual, a bot Gabriela, que acompanha apenas pacientes já diagnosticados com covid-19 nas unidades públicas do DF. Também pelo WhatsApp, a assistente virtual Gabriela entrará em contato pelo número informado pelos pacientes no prontuário e acompanhará, por 14 dias, a evolução do quadro de saúde daqueles que tiveram o diagnóstico de covid-19 confirmado e que foram liberados para isolamento domiciliar.

“Gabriela fará perguntas diariamente a essas pessoas para saber a evolução dos sintomas, permitindo que o IGESDF e o sistema de saúde do DF possam contribuir e auxiliar o paciente que passa por tratamento em casa”, sinaliza Sergio.

O subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde (SES), Eduardo Hage, destaca que, além do esclarecimento de dúvidas e da ajuda na autoavaliação, a plataforma auxilia na captação dos dados epidemiológicos.

“A partir dos dados captados através dos atendimentos feitos pela plataforma e dos monitoramentos para saber como os casos evoluem, a vigilância epidemiológica poderá contar com conjunto de informação que deverão respaldar as tomadas de decisões em cada uma das regionais, já que os dados poderão ser mapeados de acordo com cada região administrativa”, destaca Fernando.

Mais informações sobre o Projeto

Site: www.coronavirus.bsb.br

Facebook: https://www.facebook.com/dfcontracoronavirus/

Instagram: @dfcontracoronavirus