Plataforma de monitoramento de consultas do SUS está no ar

Nesta quinta-feira (19) o Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto divulgou que vai ganhar novos serviços para melhorar a comunicação com a população e facilitar a vida dos que esperam por uma consulta ou um exame do Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das ações será a veiculação de mensagens, nos monitores do Na Hora, divulgando o serviço de Acompanhamento de Solicitações de Acesso aos Serviços de Saúde (Asass).

A plataforma permite ao cidadão saber seu posicionamento na espera por exames ou consultas. A inauguração do novo serviço será na unidade da Rodoviária nesta sexta-feira (20), às 10h. O novo sistema será replicado nas demais seis unidades.

Os monitores do Na Hora também veicularão mensagens lembrando aos usuários a importância de que mantenham seu cadastro, principalmente os dados referentes a telefones celulares, atualizados junto à Secretaria de Estado da Saúde.

Outra ação será a colocação de banners nas instalações do Na Hora, divulgando o serviço de Acompanhamento de Solicitações de Acesso aos Serviços de Saúde.

Além disso haverá distribuição de folders divulgando o serviço Asass a todos os usuários que receberam senha de atendimento nas instalações do Na Hora.

Com informações da Agência Brasília.