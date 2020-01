Plano terá ônibus elétricos

PUBLICIDADE 

A partir de abril os ônibus da linha 108, que circulam entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes serão todos elétricos. Essa é uma das metas para 2020 e será mais uma iniciativa do governo do Distrito Federal para controlar as emissões de carbono e preservar o meio ambiente. Além desse projeto, o secretário de Mobilidade, Valter Casemiro, prevê para o próximo ano a concessão da expansão das linhas do metro de Ceilândia e de Samambaia.

A Secretaria de Mobilidade também prepara surpresas para o combate a violência contra a mulher. “Vamos melhorar o Movit e CittaMobi – aplicativos que trazem informações sobre as linhas e localização em tempo real dos ônibus – e incentivar o uso. Isso ajudará as mulheres a ficarem menos tempo nos pontos de ônibus”, disse o secretário. Segundo Casemiro, deverão ser feitas campanhas publicitárias para incentivar o uso dos aplicativos. A iniciativa vai de encontro a sugestão da deputada Arlete Sampaio (PT), membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Feminicídio, de aumentar a segurança das mulheres.

Ainda para aumentar a segurança das mulheres, o BRT Mulher, ampliará, por solicitação do Ministério Público, os horários em que circulam ônibus exclusivos para mulheres. A previsão é que em 2020 haja espaços especiais de embarque para mulheres.

Outra meta para o próximo ano será ampliação e a renovação da frota de ônibus. “Em 2020 teremos 2.400 ônibus novos transitando pelo DF. Também aumentaremos as faixas exclusiva, inclusive na na Esplanda dos Ministérios”, antecipou o secretário. Ele acredita que com o aumento dessas faixas, as viagens de ônibus se tornarão mais confortáveis e as pessoas tenderão da deixar os carros em casa.

Valter Casemiro também está otimista com relação a utilização do Passe Livre e do Cartão Cidadão. “Com a mudança do sistema de bilhetagem para o BRB, a utilização e controle está mais fácil. É possível ver saldo, extrato e fazer recargas”, disse.

Todas as iniciativas da secretaria 2020 serão destinadas a melhor a qualidade do serviço oferecido e com isso incentivar as pessoas a deixar os carros na garagem e usar os coletivos. Dessa forma haverá uma redução da poluição, dos engarrafamentos e, consequentemente, dos acidentes.