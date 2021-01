Plano para vacinar profissionais do Iges-DF já está traçado

PUBLICIDADE

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) tem planejado a vacinação dos trabalhadores que atuam no combate ao coronavírus e que não interromperam suas atividades ao longo de quase um ano de pandemia.

Entre esses profissionais estão médicos, enfermeiros e pessoas responsáveis pelo transporte e alimentação de pacientes, pela limpeza dos espaços e por outras diversas funções desempenhadas para manter o atendimento nas unidades de saúde de todos os acometidos pela Covid e por outras enfermidades.

O esquema de vacinação contemplará servidores, colaboradores celetistas e terceirizados, ou seja, todas as mais de 9 mil pessoas que prestam serviços nas unidades administradas pelo instituto — o Hospital de Base (HB), no Hospital de Santa Maria (HRSM) e as unidades de pronto atendimento (UPAs) de Ceilândia, do Núcleo Bandeirante, do Recanto das Emas, de Samambaia, de São Sebastião e de Sobradinho.

O imunizante a ser oferecido e a quantidade de doses serão informados pela Secretaria de Saúde (SES), que aguarda definições do Ministério da Saúde, responsável pela distribuição inicial. Logo após o recebimento dessas informações, o Iges-DF definirá a data de início da vacinação para seus colaboradores.

“Estamos plenamente alinhados com o Plano Nacional de Imunização e com a Secretaria de Saúde para, dentro das normas estabelecidas pelos governos, oferecer a vacinação a nossas equipes”, afirma o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva. “Com isso, vamos garantir a segurança de tantas pessoas que estão atuando no combate à pandemia e continuar prestando uma assistência de qualidade à população, sem interrupção dos nossos serviços.”

Estrutura de atendimento

Estão previstas quatro salas para atender os trabalhadores. Uma ficará no HB, outra no HRSM e mais duas em UPAs das regiões de saúde Norte e Sul da cidade. As UPAs que centralizarão o serviço serão definidas em breve. No HBase, haverá um espaço adequado no pronto-socorro, com cinco poltronas separadas por baias, de forma que cinco pessoas sejam vacinadas por vez. Assim, a capacidade diária prevista é de até 600 pessoas, sem que haja qualquer tipo de aglomeração.

O atendimento será das 7h às 21h, em 12 dias ininterruptos. “Os dez primeiros dias estão reservados para servidores e colaboradores, o dia seguinte para os terceirizados e o último dia para possíveis retardatários”, detalha o superintendente do HB, Lucas Seixas. “O horário de atendimento, a quantidade de dias da força-tarefa e a estrutura da sala de vacinação deverão ser seguidos também em Santa Maria e nas UPAs”, informa o presidente do Iges-DF.

Para definir a ordem de atendimento, o quadro de pessoal será dividido em dez grupos, o primeiro composto pelos funcionários com mais idade. Os demais vão incluir 10% de cada setor, para que não haja ausências em massa em uma mesma equipe em virtude de algum efeito colateral da vacina. “Essa estratégia pretende evitar que um setor fique desfalcado e o atendimento à população seja comprometido”, esclarece Lucas Seixas.

A segunda dose será aplicada após 21 dias da primeira, conforme determina o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do governo federal. Por recomendação técnica, as pessoas que receberão a vacina não poderão ser imunizadas contra outras enfermidades 30 dias antes nem 30 dias depois, evitando interações desconhecidas que possam ameaçar sua saúde.

Cadastro e organização

A vacinação contra a Covid-19 será individualizada, e o Ministério da Saúde exigirá cadastro de todos. Dessa forma, o Iges-DF enviará a seus colaboradores um link para acesso ao site de cadastro.

Assim que houver mais definições sobre os detalhes e os fluxos de atendimento, os trabalhadores serão informados por grupos de WhatsApp e e-mail, inclusive quanto à data e ao horário corretos, para cada um se dirigir à sala de vacinação, evitando filas e aglomerações.

Logística sem gastos extras

Para ajudar na força-tarefa dos 12 dias de vacinação e no período posterior da aplicação da segunda dose, o Iges-DF convocará voluntários entre seus colaboradores, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não haverá gastos com contratações extras.

Além disso, a logística para a montagem das salas de vacinação não prevê gastos com aquisição de materiais, porque tudo será aproveitado do mobiliário já existente, como geladeiras, computadores e poltronas.

As informações são da Agência Brasília