Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Ceilândia recebem manutenção da CEB na quinta

Nesta quinta-feira (3), regiões de Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Ceilândia receberão serviços da CEB. Por conta disso alguns setores ficarão sem energia.

Entre 8h e 13h, devido à substituição de poste, as quadras 13 (lotes L e de 1 a 60), 15 (lotes L e de 1 a 80) e 16 (lotes L e de 22 a 62), do Arapoanga, em Planaltina, ficarão sem energia.

No mesmo horário, Samambaia receberá manutenção da rede de baixa tensão. Devido a este serviço, o fornecimento de energia será interrompido na QR 310, conjuntos 7 (lotes 1 a 21), 8 (lotes 14 a 20 e de 22 a 26), 9 (lotes 4 a 13), 10 (lotes 1 a 13), 11 (lotes 5 a 18), 12, 13, 14 (lotes 1 a 10), 15 (lotes 2 a 13), 16 e 17.

Em São Sebastião, das 8h40 às 14h30, será feita manutenção preventiva na rede e ficarão sem energia o Morro da Cruz, chácaras 1 a 3, e o bairro São José, chácara Levendencker.

Em Ceilândia, a Companhia Energética de Brasília (CEB) fará recondutoramento de rede com instalação de transformador na QNM, via NM 12-A, lotes 9/11, 12/14, 13/15 e na via NM 12-B, lote 4. Por segurança, o fornecimento de energia será interrompido nessas localidades, entre 8h50 e 14h30.

Com informações da Agência Brasília